Как банки защищают своих клиентов от мошеннических действий, поделилась Анжелика Рогожкина

По её словам, все требования федерального законодательства банк выполняет. Проводится ежедневная работа с Центральным Банком: информация по подозрительным операциям находится в постоянном мониторинге, и при случае выявления – блокируется незамедлительно.

Если клиент приходит в офис за кредитом, в зависимости от требуемой суммы, действует период охлаждения, он может занимать от 4 до 48 часов, он нужен для того, чтобы клиент смог понять, не находится ли он под сторонним воздействием. Когда речь идёт о собственных средствах, сотрудники выясняют, не находится ли человек под влиянием третьих лиц. Анализируются все: от нервозного поведения человека, требования досрочного расторжения вклада, пространные комментарии о дальнейшей судьбе денег и многое другое.

– Сотрудники банка очень внимательно следят за поведением и общим состоянием клиентов, обязательно задают уточняющие вопросы. Если идет выявление противоправных действий или воздействие третьих лиц, мы принимаем меры, чтобы пресечь действия злоумышленников и сохранить средства наших клиентов, – отметила Анжелика Рогожкина.

Отдельно спикер банка остановилась на использовании искусственного интеллекта. Банк использует модели, которые отслеживают нехарактерные операции. Когда срабатывает комплекс метрик, личный кабинет клиента блокируется. Разблокировать можно через контакт-центр или при личном визите в офис.

Против дипфейков, когда мошенники копируют голос и внешность человека, работает биометрия. Её снимают в каждом офисе, с осени этого года появилась возможность оформить ее через менеджера выездного сервиса. Записываются голос и фото, которые анализируются по определённым метрикам. Данные поступают в контур госуслуг через оборудование, которое установлено в каждом операционном офисе банка. Процедура снятия биометрии бесплатная и абсолютно добровольная, занимает всего 10 минут.