В центре Кемерова заметили странные укрытия на колесах – фото

Сегодня, 23 сентября, кемеровчане стали свидетелями странного явления. Фотографию в редакцию VSE42.RU прислала местная жительница.

По ее словам, по Кузнецкому проспекту ехали грузовые автомобили с белыми коробами, на которых красными буквами было написано "Укрытие".

– Два грузовика едут с укрытиями по Кузнецкому, – рассказала читательница.

Редакция VSE42.RU обратилась в администрацию Кемерова, чтобы выяснить, что это за конструкции и куда их везут. Однако информации об этом никакой нет.

– Информации о планах по размещению этих конструкций на территории города Кемерово в администрацию не поступало, – сообщили в мэрии.

Ранее редакция VSE42.RU публиковала большой материал – "Где спасаться при воздушной тревоге: как устроены бункеры и укрытия в Кемерове". Также губернатор Кузбасса рассказывал, в каких городах хуже всего готовы укрытия.