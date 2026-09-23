Лихач на BMW решил, что он в Кузбассе особенный, и поплатился - видео

В Прокопьевске водитель BMW решил, что правила дорожного движения написаны не для него. На проспекте Серова он проехал на запрещающий сигнал светофора направо из крайней левой полосы. А эта полоса не предназначена для движения в том направлении.

Всё это попало на видео. Активист "Мобильного патруля" прислал запись в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции установили нарушителя и составили на него протокол по двум статьям – за проезд на красный и за несоблюдение требований разметки. Общая сумма штрафов – 3 тысячи рублей.

Напомним, что по данным РИАМО водители BMW признаны самыми опасными нарушителями на дорогах. Издание пишет, что проводился анализ 30 крупных автомобильных брендов в расчёте на 1 тысячу водителей.

– Абсолютными лидерами по уровню опасного поведения на дороге стали владельцы BMW, – сообщает издание РИАМО.

Кроме того, они показали "рекордный" результат – 44,9 инцидента на 1000 автомобилистов.

Кузбасские полицейские напоминают: проект "Мобильный патруль" продолжает принимать фото и видео нарушений. Главное – описать суть, указать точное место, дату и время. На кадрах должна быть узнаваемая местность и читаемые номера автомобилей.

Ранее VSE42.RU рассказывал, как на трассе Новокузнецк – Мыски – Междуреченск 33-летний бесправник на BMW X5 влетел в скорую.