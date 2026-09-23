Двое выходцев из одной компании разом стали важными чиновниками в Кузбассе

В Междуреченске назначены два чиновника, сообщает администрация муниципалитета в среду.

Заместителем главы Междуреченского округа по промышленности и строительству стал Константин Мартынов. Председателем МКУ "Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию" – Владимир Крымов.

Оба раньше работали в местном МКУ "УБТС".

Мартынов прошёл путь от подсобного рабочего до гендиректора строительной компании. Трудился также в ООО "ТПТУ", МКУ "УКС". Включён в Национальный реестр специалистов-строителей.

Крымов ранее возглавлял Тебинское территориальное управление, а последний год был заместителем начальника территориального управления Центрального района Кемерова.