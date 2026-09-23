Общество

Ребенок в реанимации: подросток без прав раздавил девочку мотоциклом

В Ленинске-Кузнецком 17-летний подросток без прав сел за руль кроссового мотоцикла и сбил 10-летнюю девочку.

Трагедия случилась 22 сентября около 16:00 на площади Кирова в Ленинске-Кузнецком. На место сразу приехали экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

По версии следствия, 17-летний местный житель управлял кроссовым мотоциклом KEWS и совершил наезд на 10-летнюю девочку. Ребёнок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Девочку госпитализировали с ушибом головного мозга. Сейчас она находится в реанимации и врачи борются за её жизнь.

Полицейские выяснили: несовершеннолетний мотоциклист не имеет водительских прав. Более того, в этом году его уже привлекали к ответственности за управление транспортом без прав.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.

– В соответствии с санкциями статьи, максимальная мера наказания составляет 2 года лишения свободы, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Полиция призывает родителей оградить детей от мототехники. Не покупать несовершеннолетним мопеды, мотоциклы и питбайки. Для управления нужны обучение и права. А кроссовые мотоциклы и питбайки – не для дорог общего пользования. Они предназначены только для специализированных трасс.

Пешеходов тоже просят быть внимательнее и переходить дорогу только в отведённых местах и убедившись, что водители пропускают. А в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы.

Фото: MAX | Полиция кузбасса
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