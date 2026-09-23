Выехал на встречку - четверо в больнице: страшное ДТП в Урае

Авария произошла около 8 часов утра 21 сентября на улице Ленина в Урае. По предварительным данным Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля Matiz выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan, которым управляла женщина 1977 года рождения.



В результате ДТП травмы получили четыре человека: оба водителя, а также два пассажира малолитражки – 28-летний мужчина и 19-летний юноша.

– Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, – одна из главных причин тяжёлых ДТП. Госавтоинспекция Югры призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и помнить: от ответственного поведения на дороге зависят жизни и здоровье людей, – обратились к водителям в ведомстве. Слова приводит Ugra-news.ru.

Всего за сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили восемь человек.



Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции Югры за сутки выявили серьёзные нарушения ПДД: задержано 10 водителей с признаками алкогольного опьянения, к административной ответственности за выезд на встречную полосу привлечено 66 автомобилистов, за нарушение правил перевозки детей оштрафовано 27 водителей.