Не только банковские услуги, как сегодня финансовые институты участвуют в жизни регионов

В этом году банк стал генеральным спонсором фестиваля "Динотерра", который проходит в Кузбассе уже несколько лет подряд. Мероприятие посетили более 30 тысяч жителей области. Особый отклик у участников вызвали карты с индивидуальным дизайном – динозаврики: за неполные два дня работы фестиваля их выдали более тысячи.

– Это масштабный научный фестиваль, который имеет не только региональное, но и международное звучание, каждый год он собирает большое количество участников и гостей. Он несет в себе образовательные и социальные задачи. Банк стал генеральным партнёром такого значимого для региона события, – отметила Анжелика Рогожкина.

Завершился фестиваль концертной программой и световым аэро шоу – первым в Кемеровской области. С его помощью зрителям рассказали историю рождения фестиваля и его будущее.

Банк поддерживает и другие городские события. В течение года ВТБ участвовал в значимых мероприятиях практически всех городов региона – от фестиваля "Пачинской Тыквы до Дня шахтёров. Среди партнёрских проектов – "Битва титанов", "Гонка героев", "Фестиваль мыслей", "Уголь Майнинг", "Стройфест" и другие события, которые становятся большими городскими праздниками. Часть мероприятий ещё впереди: до конца года запланирован ряд событий, который поддержит банк.

По словам спикера, банк старается поддерживать городские и областные проекты, которые важны для жителей, а также события корпоративных клиентов, вырастающие в масштабные городские инициативы.