Пять лет двойной жизни: чем закончилась "игра" кузбассовца

Как сообщает Следственный комитет по Кемеровской области – Кузбассу, жителя Новокузнецка признали виновным в участии в запрещённой организации. Суд счёл собранные доказательства достаточными.

Выяснилось, что с апреля 2020 года по январь 2025 года мужчина участвовал в деятельности объединения, которое признано экстремистским и запрещено на территории России. Почти пять лет он оставался в составе структуры, пока его деятельность не пресекли.

– Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Кроме того, мужчине запретили участвовать в общественных организациях на 2 года и ограничили свободу ещё на полгода.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Новокузнецке задержали 46-летнего мужчину, который семь лет организовывал деятельность запрещённой организации.