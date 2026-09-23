В вузах Кузбасса выросло число бюджетных мест, но есть нюанс

Как сообщили в правительстве Кузбасса в ответ на запрос редакции "PROKUZBASS.RU", за последние три года количество бюджетных мест в высших и средних профессиональных учреждениях региона выросло.

В вузах число бюджетных мест в 2024 году составляло 8037, в 2025-м – 8073, а в 2026-м – уже 8146. Рост небольшой, но стабильный.

Однако есть нюанс. В рамках отдельной квоты, по которой зачисляют абитуриентов с особым статусом, в кузбасские вузы на бюджет в 2024 году приняли 136 человек. В 2025-м – 303 человека. А в 2026-м – уже 452. То есть число льготников, занявших бюджетные места, выросло более чем в три раза за три года.

Получается, мест стало больше, но и претендентов на них – тоже. Конкуренция среди обычных абитуриентов может оказаться даже жёстче, чем раньше.