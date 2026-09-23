"А он точно был один?": в Нягани ликвидировали медведя, но горожане не верят, что угроза миновала

Власти Нягани выдали одному из охотников официальную лицензию на регулирование численности диких животных. Бурый медведь, державший горожан в напряжении все лето, был ликвидирован.

– Оперативные действия охотника, получившего разрешение на регулирование численности опасного животного, помогли ликвидировать угрозу, – отчитался перед жителями мэр Нягани Иван Ямашев.

Однако под публикацией главы города во "ВКонтакте" тут же развернулась дискуссия – жители уверены, что одна ликвидированная особь проблему не решает.

– "В городе ликвидировали медведя, а на дачах когда мы дождемся устранения медведя? С 10 сентября подаются заявки и все безрезультатно", "А у нас по городу бродил разве один медведь? На западном, на восточном, в пятаках, на дачах. А ликвидировали одну особь", – пишут в Сети местные жители.

В ответ специалисты мэрии пояснили, что в районе садовых массивов сейчас активно работают егеря и охотники. Они патрулируют дачный массив и прилегающие лесные участки, отслеживают перемещения медведя и оценивают уровень угрозы для жителей.



Комментируя ситуацию, Иван Ямашев подчеркнул, что ключевой причиной миграции лесных хищников в жилую зону являются сами люди. Медведей привлекают доступные пищевые отходы, переполненные мусорные баки и оставленный корм для домашних животных. Градоначальник призвал население строго соблюдать правила утилизации мусора и не подкармливать зверей. Об этом пишет Muksun.fm.