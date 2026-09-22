Годы ожидания и руины: кузбассовцы достучались до главы СК Бастрыкина

По данным ИЦ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу, в соцсетях появилась информация о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Спартака в Кемерове. Здание 1955 года постройки долгие годы находится в непригодном состоянии. В стенах образовались трещины, потолочные конструкции разрушаются, деревянные перекрытия деформированы. Кровля протекает – это создаёт угрозу замыкания электропроводки и пожара.

В 2019 году дом признали аварийным. Но до сих пор благоустроенное жильё гражданам не предоставили. Текущее обслуживание управляющей компанией тоже не производится. Обращения жильцов в разные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

– Кроме того, в региональном следственном управлении организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), – отметили в Информационном Центре СУ СК РФ по Кузбассу.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Бэликто Базарова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Также он поручил доложить о ходе процессуальной проверки, принятом по её итогам решении и проводимой работе по реализации права жильцов на благоустроенное жильё. Исполнение поручений поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.