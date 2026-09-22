Самозанятых Кузбасса поставят в жёсткие рамки: что изменится с 1 октября

С 1 октября в Кузбассе начнут действовать новые требования для самозанятых, получающих заказы через цифровые платформы. Постановление правительства № 760 от 19 июня 2026 года устанавливает лимит занятости у одного заказчика. Перечень площадок, подпадающих под эти правила, предварительно сформировало Минэкономразвития.

В ФНС пояснили, что мера призвана предотвратить подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Регулярной занятостью у одного заказчика будет считаться работа продолжительностью не менее 60 часов ежемесячно на протяжении шести месяцев подряд. Если хотя бы в одном месяце показатель окажется ниже 60 часов, шестимесячный период начнут отсчитывать заново.

При превышении установленного лимита платформа приостановит передачу заказов только в связке "заказчик – исполнитель". Самозанятый при этом сохранит возможность работать с другими заказчиками через ту же площадку. Ограничения не распространяются на прямые договоры, заключённые без участия платформы, а также на заказы, в которых отсутствует почасовой учёт.

Штрафы для самозанятых новыми правилами не предусмотрены. Однако если налоговая служба обнаружит в отношениях признаки трудовых, последствия могут возникнуть у заказчика: ему могут доначислить НДФЛ и страховые взносы, пишет PROKUZBASS.RU.