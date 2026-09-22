"Мне раф на кокосовом": суровые кузбассовцы стремительно переходят на безлактозное молоко

Кузбассовцы в 2025 году в среднем потребляли 221,3 кг молока и молочных продуктов на человека в год, что на 37,8 кг меньше общероссийского показателя в 259,1 кг. При этом безлактозная продукция стала интересовать суровых жителей шахтёрского края намного больше, выяснила компания "Логика молока".

– Наиболее заметно в Кемерове вырос интерес к безлактозной продукции – на 97%, до 305,8 тонны. Кисломолочные напитки, обогащенные пробиотическими лактобактериями, прибавили 48%, достигнув 220,5 тонны. Питьевые йогурты стали популярнее на 25% (379,7 тонны), – говорится в исследовании компании.

Кисломолочные напитки, обогащённые пробиотическими лактобактериями, прибавили 48%, достигнув 220,5 тонны. Питьевые йогурты стали популярнее на 25% (379,7 тонны).

Продажи молока в Кемерове за восемь месяцев выросли на 28% год к году и составили 14,2 тыс. тонн. Продажи кефира увеличились на 17% – до 1,6 тыс. тонн.

В целом по стране спрос на молоко вырос на 2%, до 209,1 тыс. тонн, на кефир – на 5%, до 55,7 тыс. тонн. Продажи питьевых йогуртов подскочили на 20%, до 31,1 тыс. тонн, функциональных напитков – на 9%, до 16,8 тыс. тонн, греческого йогурта – на 33%, до 8,1 тыс. тонн, а безлактозной продукции – на 27%, до 16,2 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что "Логика молока" инвестирует в кемеровский молочный комбинат 1,6 млрд рублей.