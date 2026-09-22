Спрос жителей Кузбасса к кредитованию продолжил рост: выдачи с начала года выросли на 50%

Основной драйвер – кредиты наличными. Их выдачи увеличились более чем в два раза, а доля в общем объёме достигла 70%. На ипотеку приходится пятая часть выдач, ещё 10% – на автокредиты, которые выросли на 17%.

По словам спикера ВТБ, рынок оживает на фоне постепенного снижения ключевой ставки. Среднерыночные ставки по потребкредитам закрепились на уровне 29,3% против 32% в начале года. Кузбассовцы возвращаются к отложенным крупным покупкам и чаще рассматривают рефинансирование.

При этом в июле динамика выдач оказалась сдержаннее, чем в первом полугодии: рынок ожидал определённости по ключевой ставке. Параллельно сохраняется тренд на накопления – доходность вкладов по прежнему остаётся высокой.

Как отметил спикер банка, в ипотеке во втором полугодии было две волны спроса из-за ожиданий изменений "семейной" госпрограммы: основная пришлась на декабрь-январь, вторая – на июнь. Ещё один подъём, по мнению банкира, возможен осенью.

– Снижение ставок и адаптация рынка к новым условиям сформировали устойчивый фундамент для роста. Это не ситуативная реакция, а смена модели поведения заёмщиков, – отметила Анжелика Рогожкина.

Несмотря на возможные корректировки госпрограмм, во втором полугодии прогнозируется итоговый рост рынка – впервые за несколько лет. Драйвером должен стать сбалансированный рыночный сегмент ипотеки, как отметили в банке.