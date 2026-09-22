Анжелика Рогожкина: мы взяли курс на кардинальное расширение доступности услуг для жителей региона

По словам спикера, за счёт развития собственной сети, интеграции Почта Банка и выездного канала ВТБ теперь представлен практически во всех населённых пунктах Кузбасса. Сегодня услуги банка доступны в 49 офисах и свыше 300 почтовых отделениях, где консультации оказывают сотрудники Почты России.

До конца года после переездов и реконструкции откроются офисы в Юрге, Междуреченске, Мысках и Новоильинском районе Новокузнецка.

– Мы готовы сопровождать повседневные операции практически каждого жителя региона, независимо от того, где он живёт – в административном центре или в удалённых населённых пунктах. Такого преимущества нет ни у одного банка в стране, – подчеркнула Анжелика Рогожкина.

Сервис выездных менеджеров уже охватывают 95% жителей, к концу 2026 года банк планирует обеспечить доставку финансовых продуктов 100% населения региона. В первом полугодии завершилось юридическое присоединение Почта Банка: клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ, а точки обслуживания прошли ребрендинг.

Говоря о смене поведения розничных клиентов спикер добавила:

– Пик ставок по депозитам окончательно пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения. Мы запустили новую концепцию программы лояльности – чем больше клиент сотрудничает с банком, тем больше преференций получает.

Отдельное внимание в ВТБ уделяют развитию семейного банкинга и работе с молодёжью.

Сегодня ВТБ в Кузбассе обслуживает около 600 тысяч активных клиентов – 25% экономически активного населения региона. С начала года их число выросло на 2,5%. Число зарплатных клиентов достигло 243 тысяч.