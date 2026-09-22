Анжелика Рогожкина из ВТБ подвела итоги 6 мес работы в Кузбассе

По её словам, банк пересмотрел принципы работы розницы, сделав акцент на потребностях клиента и его семьи. Весной было обновлено мобильное приложение: новая логика предполагает, что чем активнее клиент пользуется банковскими продуктами, тем больше возможностей получает. Стратегия включает финансовые и нефинансовые преимущества, партнёрские предложения и продукты для семейного бюджета.

– Мы полностью поменяли принципы работы розницы – как с точки зрения доходности, так и управления расходами. Новая стратегия сформирована с акцентом на конкретные потребности клиента и его семьи, – сказала Анжелика Рогожкина.

В 2026 году расширена линейка сберегательных продуктов. Для молодёжи доступен накопительный счёт с ежедневной выплатой процентов. Появились вклады для тех, кто впервые оформляет сберегательный продукт, и вклад с повышенной доходностью при дополнительном оформлении инвестиционного продукта. Развиваются инструменты совместных накоплений и управления семейным бюджетом.

Осенью банк запустил отдельное приложение для детей и подростков от 6 до 14 лет, где они смогут отслеживать траты, учиться копить и повышать финансовую грамотность.

В первом полугодии запущены новые кредитные продукты, в том числе со скидкой на образование и для пенсионеров. Также обновлены и переведены в цифровой формат операции по обслуживанию кредитов.

Банк развивает партнёрские проекты с крупными торговыми и технологическими компаниями. Клиентам доступны кобрендовые карты с объединённой программой лояльности и специальные цены на товары через партнёрские каналы. Расширяется сервис трансграничных переводов: переводы доступны более чем в 160 стран, оплата по QR-коду – в восьми странах.

По данным банка, в Кузбассе ВТБ обслуживает около 600 тыс. активных клиентов – 25% экономически активного населения региона. С начала года их число выросло на 2,5%, зарплатных клиентов – 243 тыс. Услуги доступны в 40 офисах, а также через почтовые отделения и выездных менеджеров. До конца года планируются переезды и открытие обновлённых офисов в Юрге, Междуреченске, Мысках и Новоильинском районе Новокузнецка.