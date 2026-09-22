Изменения в маршруте: в Кемерове появится новая остановка - когда и где

Как сообщает Министерство транспорта Кузбасса, для пассажиров маршрута №559 "Кемерово – Яшкино" готовят важное изменение. По данным ведомства, с 25 сентября 2026 года автобусы по этому маршруту будут делать остановку по требованию в пункте "Садоводство". Это касается движения в сторону Яшкинской автостанции.

Что это значит для пассажиров? Теперь можно выйти на остановке "Садоводство" – если заранее сообщить водителю о необходимости остановки. Расписание обновят. Информацию уже доводят до водителей и филиалов автовокзалов.

– Следите за объявлениями на автостанции. Планируйте поездки с учётом изменений! – советуют пассажирам в Минтрансе Кузбасса.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове на улице Багратиона в Кировском районе появилась новая автобусная остановка с навесом и скамейкой. Также известно, что с 9 сентября электропоезда маршрута Кемерово – Притомье – Барзас – Тайга начали останавливаться у нового пункта "21-й микрорайон".