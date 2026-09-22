В Кузбассе внезапно нашли тысячи тонн опасного зерна

Внеплановую выездную проверку ООО "Лебеди", которое занимается выращиванием, хранением и реализацией зерна в Промышленновском округе, Россельхознадзор провел в июле 2026 года.

Специалисты проверили условия хранения зерновой продукции и изучили документы, подтверждающие ее соответствие обязательным требованиям.

В итоге выяснилось, что партия рапса массой 5 тысяч тонн урожая 2025 года не прошла полную процедуру оценки соответствия требованиям технического регламента "О безопасности зерна".

– Отсутствовали исследования содержания остаточных количеств действующих веществ пестицидов, применяемых при выращивании: лямбда-цигалотрин, малатион, имидаклоприд, – подчеркнули в Россельхознадзоре.

Так, партию выпустили в обращение без полного подтверждения ее соответствия обязательным требованиям. В итоге предприятие привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Напомним, ранее в Кузбассе уже находили опасный урожай.