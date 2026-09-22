Резкие перепады температур и мерзкие дожди – точный прогноз на 23 сентября в Кузбассе

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 23 сентября в Кемерове уличный градусник покажет +5,+7°C, пойдёт холодный осенний дождь. Днём воздух прогреется до +15,+17°C, дожди должны прекратиться.

В целом по Кузбассу ночью +2,+7°C, местами до +12°C, днём +12,+17°C, местами до +22°C. Ожидаются дожди, в отдельных местах они будут усиливаться в течение дня, а кое-где появятся туманы.

"Яндекс Погода" обещает для Кемерова в среду сухую погоду целые сутки, а температуру от +11 до +16°C. Gismeteo тоже не предвещает областному центру завтра дождь, а температуру прогнозирует от +10 до +15°C.