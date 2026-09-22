Внезапно нарушилась речь: инсульт настиг женщину прямо на приеме врача в Кузбассе

Женщина пришла в поликлинику №7 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 на обычный плановый прием. Неожиданно она почувствовала слабость и головокружение.

Всего через 5 минут ситуация резко ухудшилась: у пациентки нарушилась речь, а правая рука и нога ослабли.

Фельдшер сразу провела экспресс-тест "УДАР", который используют для выявления основных признаков инсульта, и вызвала скорую помощь. До приезда бригады она оставалась рядом с пациенткой и контролировала ее состояние.

– Пациентку госпитализировали – диагноз "инсульт" подтвердился, – сообщает Минздрав Кузбасса.

Женщина прошла необходимое лечение и реабилитацию. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Медики напоминают: при инсульте счет идет на минуты. Наиболее эффективным считается оказание помощи в первые 4,5 часа после появления симптомов.

Заподозрить инсульт можно по внезапной слабости в руке или ноге, нарушению речи, перекосу лица или резкому головокружению. При появлении таких симптомов необходимо срочно вызывать "скорую".

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