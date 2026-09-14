Угроза зрела внутри: простой медосмотр выявил опасное заболевание у кузбассовца

Как сообщает Минздрав Кузбасса, 79-летний новокузнечанин проходил плановое обследование. Мужчина жаловался на тяжесть в животе, горький привкус, пропажу аппетита и резкое похудение.

Медики НГКБ №29 имени А.А. Луцика обратили внимание на тревожные показатели анализов. Они говорили о сбоях в работе печени и желчевыводящих путей. Пациента отправили на дополнительную диагностику.

Как отмечает ведомство, обследование выявило камни. Они закупорили проток, из-за чего желчь не могла выходить. Это грозило серьёзными последствиями. Мужчину сразу прооперировали в хирургическом отделении.

В Минздраве напомнили: чем раньше приходишь к врачу, тем больше шансов избежать беды. Диспансеризация помогает поймать болезнь в самом начале.

Напомним, это не первый случай в Кузбассе, когда камни в желчных путях едва не стоили человеку жизни. Ранее мы рассказывали о 31-летнем мужчине, который откладывал плановую операцию, а в итоге попал в реанимацию. Его спасали врачи трёх больниц. А в Новокузнецке врачи извлекли из пациентки более 30 камней – редчайший случай.