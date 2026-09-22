Кузбасс на пороге угольного прорыва: что решили в правительстве

Как сообщает Министерство угольной промышленности Кузбасса, утверждена обновлённая программа развития угольной отрасли. Она рассчитана на долгосрочную перспективу и синхронизирована с энергетической стратегией России. Документ охватывает ключевые направления, важные для всей отрасли и особенно для Кузбасса.

Среди основных задач – внедрение нового оборудования и технологий. В том числе безлюдных и беспилотных решений, а также развитие цифровых платформ. Планируется осваивать перспективные месторождения и создавать новые центры добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Ещё одна задача – рост внутреннего потребления. Ставка делается на углехимию, глубокую переработку и использование угля для энергоснабжения центров обработки данных. Кроме того, Россия намерена увеличить свою долю в мировой торговле углём – с 13 до 24–27 процентов.

Программа предусматривает снижение аварийности и травматизма более чем в два раза. А также повышение благосостояния работников отрасли и диверсификацию экономики моногородов.

Добычу угля планируют нарастить с 443 до 662 миллионов тонн. Экспортные поставки – с 198 до 350 миллионов тонн.

– Важно продолжать эту работу. Максимально эффективно использовать возможности угольной отрасли, чтобы обеспечивать возрастающие потребности в электроэнергии, в том числе для развития промышленности и цифровых технологий, повышения качества жизни наших граждан, – заявил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Для Кузбасса обновлённая программа открывает дополнительные возможности: модернизацию производств, рост экспортного потенциала и укрепление позиций на мировом рынке.