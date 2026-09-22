Снимал под юбкой 11-летней школьницы: на Ставрополье задержали 51-летнего мужчину

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов Предгорного округа Ставропольского края. 51-летний житель села Юца тайно снимал под юбкой 11-летнюю школьницу. О противоправных действиях мужчины стало известно правоохранителям, и вскоре его задержали.

При обыске в телефоне подозреваемого обнаружили фотографии, подтверждающие факт съемки. Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет колонии. На допросе задержанный полностью признал свою вину.

– В настоящее время следователем СК России мобильный телефон, содержащий подтверждающий контент, изъят и признан вещественным доказательством, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

О случившемся пишет "КП-Северный Кавказ".