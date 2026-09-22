Лихачку в Кузбассе заставили платить 500 тысяч за переломанного подростка

Киселевский городской суд рассмотрел уголовное дело о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. 37-летнюю местную жительницу признали виновной в нарушении правил дорожного движения, которое привело к тяжкому вреду здоровью.

По данным областной Прокуратуры, в мае 2026 года женщина управляла автомобилем Kia Rio. При повороте она нарушила правила – выехала на полосу встречного движения и не уступила дорогу мотоциклу. За рулём мотоцикла был несовершеннолетний водитель. Произошло столкновение.

В результате аварии потерпевший получил перелом ноги.

– В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала полностью, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Суд учёл позицию гособвинителя и назначил наказание – 1 год 6 месяцев ограничения свободы. Также женщину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 1 год.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, заявленный в интересах несовершеннолетнего потерпевшего. С осуждённой взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.