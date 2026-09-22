Платить больше? В Тюмени на рассмотрение вынесли новый тариф на капремонт

Жителей Тюменской области ждет очередное увеличение платежей за капитальный ремонт. Региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства подготовил проект постановления, согласно которому минимальный тариф вырастет на 58 копеек – с 14,62 до 15,2 рубля за квадратный метр.
Новый размер взноса планируется ввести с октября текущего года.
– Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 15,2 рубля в месяц (нежилого) помещения в многоквартирном доме. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2026 года, – указано в проекте документа.
Стоит отметить, что нынешнее повышение станет вторым за последние полтора года. Предыдущая индексация произошла 1 июля 2025 года – тогда стоимость выросла с 10 рублей до актуальных 14,62 рубля. Об этом пишет Nash Gorod.