Пожарил шашлык - потерял 220 тысяч: в Якутии наказали виновника лесного пожара

Отдых обернулся для жителя Нюрбинского района серьезными последствиями. В пожароопасный сезон 2026 года на территории Нюрбинского участкового лесничества вспыхнул лесной пожар, охвативший 2,5 гектара. Как установили специалисты в ходе разбирательства, причиной возгорания стали искры из мангала, попавшие на сухую траву – огонь распространился стремительно.

За грубое нарушение правил пожарной безопасности в лесах виновника привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 8.32 КоАП. Однако на этом история не закончилась: мужчина не торопился добровольно возмещать средства, потраченные на тушение пожара и ликвидацию его последствий.

– Прокуратура, защищая интересы государства и охраны окружающей среды, обратилась в суд с иском о взыскании расходов. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства и постановил взыскать с нарушителя 220 тысяч рублей, – пишет КП-Якутия.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратуры – теперь ведомство проследит за тем, чтобы деньги были перечислены в полном объеме.