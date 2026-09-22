Бесплатный забег для всей семьи в Кемерове: спорт, полевая кухня и подарки

Когда ещё получится пробежать километр в костюме супергероя, поесть традиционную полевую кашу и, возможно, уехать домой на новом велосипеде? 27 сентября Гудлайн – Goodline приглашает провести день в Рудничном бору – спортивно, с играми и подарками.
Провайдер продолжает отмечать день рождения – 25 лет. Праздничных встреч за этот год уже было много, и забег в Рудничном бору – одна из них. Здесь можно побороться за результат на спортивной дистанции, познакомить с бегом самых маленьких, выйти на старт в необычном костюме или просто хорошо провести время на игровых площадках и поболеть за близких.
В 12:00 на старт выйдут участники костюмированного забега. Здесь можно дать волю фантазии: перевоплотиться в любимого персонажа, придумать общий образ с друзьями или добавить одну яркую деталь. Плащ супергероя тоже считается! Впереди всего 1 км, а скорость не важна: дистанцию можно преодолеть в своём темпе, ведь главное – веселье и полет фантазии в вопросе выбора костюма.
В 12:30 приобщиться к беговой культуре смогут и дети от 7 до 17 лет – для них приготовлена дистанция в 1 км. А уже в 12:45 начнутся спортивные дистанции на результат: 5, 10 и 15 км. Выбирайте свою по силам и настроению. Можно проверить себя, поддержать друга или просто провести воскресенье на свежем воздухе в приятной компании.
Мероприятие стартует в 10:30. Берите детей, зовите друзей и соседей: на празднике будут игровые локации, полевая кухня и шанс получить ценные подарки.
Награждение начнётся в 14:30. А между стартами будет время поиграть, подкрепиться, сделать фотографии и просто провести время с близкими.
Место встречи – Рудничный бор, ул. Волкова, 45, к. 3. Дата и время – 27 сентября, 10:30.
Выбирайте дистанцию и регистрируйтесь на забег. Участие бесплатное.
Организатор мероприятия ООО "Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ" ИНН 4205025388.
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Рекламодатель: ООО "Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ"