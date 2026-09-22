Бесплатный забег для всей семьи в Кемерове: спорт, полевая кухня и подарки

Когда ещё получится пробежать километр в костюме супергероя, поесть традиционную полевую кашу и, возможно, уехать домой на новом велосипеде? 27 сентября Гудлайн – Goodline приглашает провести день в Рудничном бору – спортивно, с играми и подарками.

Провайдер продолжает отмечать день рождения – 25 лет. Праздничных встреч за этот год уже было много, и забег в Рудничном бору – одна из них. Здесь можно побороться за результат на спортивной дистанции, познакомить с бегом самых маленьких, выйти на старт в необычном костюме или просто хорошо провести время на игровых площадках и поболеть за близких.