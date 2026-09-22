Взявшие в Кемерове заложников зэки потерпели полное поражение

Верховный суд РФ отклонил апелляцию троих осуждённых, которые пытались отменить суровый приговор за захват заложников в Кемерове, сообщает госагентство ТАСС.

В декабре 2024 году шестерых зэков признали виновными в захвате заложников и приговорили на сроки 10 до 28 лет. Трое из осуждённых решили идти до конца и завалили суды апелляциями. В ноябре 2025 года апелляционный суд ответил отказом, и тогда троица обратилась в Верховный суд, но и там потерпела поражение, теперь окончательное.

– Приговор и апелляционное определение <...> оставить без изменения, кассационные жалобы осуждённых <...> – без удовлетворения, – сказано в решении суда.

Максимум, чего добился один из осуждённых – снижение срока ограничения свободы до двух лет.

Напомним, захват заложников произошёл в ночь на 22 августа 2022 года в кемеровском СИЗО-1. В плен попали сотрудники – мужчина и две женщины, зэки угрожали им заточками и требовали принести телефон и наркотики. Силовики освободили заложников, а спустя два с лишним года бунтарям вынесли приговор.