"Дайте сказать, с кем хочу остаться": отец похитил сына из кафе и увез на юг

В конце августа 2025 года в Екатеринбурге произошла громкая история: у местной жительницы прямо из кафе на улице Малышева похитили 9-летнего сына. Похитителем оказался бывший супруг женщины, который увез мальчика в Краснодарский край. Найти ребенка удалось лишь в феврале 2026 года – его доставили в Екатеринбург судебные приставы.

Родители развелись в 2022 году, когда сыну было шесть лет. Суд определил, что мальчик будет жить с матерью, а отец сможет видеться с ним по графику. Однако уже в 2024 году мужчина начал нарушать порядок общения: забрал ребенка и отказался возвращать, заявив, что мать якобы избивает сына. Вернуть мальчика женщине удалось только в июне 2025 года через суд.

30 августа родители договорились встретиться, чтобы обсудить начало учебного года. Встреча проходила в "Бургер Кинге" в присутствии адвоката матери.

– Мы пришли с сыном, отец ждал на улице. Когда мы зашли внутрь, я начала делать заказ. В этот момент в кафе ворвались родители бывшего мужа, которые начали обнимать сына и уводить, а двое неизвестных мужчин держали меня и адвоката, – рассказала женщина. – Сын кричал: "Подождите, дайте я сам скажу, с кем хочу остаться!" Но его никто не слушал. Их цель была одна – забрать ребенка.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 330 УК РФ – самоуправство с применением насилия. Расследование находилось под контролем главы СКР Александра Бастрыкина. Мужчине грозило до пяти лет колонии.



21 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор.

– Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

О ситуации пишет "КП-Екатеринбург".