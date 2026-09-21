Сколько стоит школьное питание в Кузбассе: ответ властей

Редакция VSE42.Ru направила официальный запрос в Министерство образования Кузбасса, поинтересовавшись, выросли ли цены на школьное питание с началом учебного года и какие средние цены действуют сейчас.

В ответе ведомства говорится, что организаторы питания стараются не допускать значительного роста цен на школьные комплексы. Стоимость устанавливается муниципальными нормативными правовыми документами. Она зависит от разработанного цикличного меню, условий организации и типа организатора питания – самостоятельно или через аутсорсинг.

– Средняя стоимость одноразового питания в регионе составляет 85 рублей, – сообщили в министерстве образования региона.

Для доступности школьного питания для льготных категорий детей в Кузбассе действует адресная система поддержки на региональном и муниципальном уровнях. На региональном уровне предусмотрено льготное питание для обучающихся из многодетных семей, детей-инвалидов и детей из семей участников специальной военной операции.

– За счет средств федерального и областного бюджетов организуется горячее школьное питание для всех обучающихся 1-4-х классов государственных и муниципальных образовательных организаций, – также уточняется в ответе.

Кроме того, в муниципалитетах региона утверждены дополнительные льготные категории детей, средства на питание которых выделяются из местных бюджетов.