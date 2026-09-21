Огромная гадюка на участке: почему змеи заполонили Тюмень

Тюменцы жалуются на нашествие змей. Ужей и гадюк жители областной столицы стали все чаще замечать рядом с жилыми районами. На днях дачница во время покоса травы обнаружила на своем участке огромную гадюку, а во дворе многоэтажного дома в Ново-Комарово поселился уж.



Тюменский биолог Павел Ситников объяснил, что повышенная активность рептилий – следствие летнего паводка в регионе.

– Большая часть привычных мест обитания мышевидных грызунов, которыми как раз питаются змеи, были затоплены водой этим летом. Выжить в залитых водой норах невозможно, поэтому грызуны массово мигрировали – они покинули поймы рек, низины и болотистые луга и собрались на сухих участках. Плотность популяции мышей и полевок на этих незатопленных возвышенностях стала достаточно большой, – рассказал Ситников.

Гадюки, будучи хищниками, инстинктивно следуют за кормовой базой. Там, где много живности, змеям комфортно и сытно. Из-за паводка особи, ранее обитавшие на обширных территориях, сконцентрировались на ограниченном сухом пространстве. Аналогичного мнения придерживается биолог Станислав Арефьев из Института проблем освоения севера Тюменского научного центра СО РАН.



По прогнозам экспертов, активность змей пойдет на спад после наступления холодов – после выпадения первого снега.

– До середины октября, судя по предварительным прогнозам погоды, рептилии будут продолжать активную охоту, накапливая ресурсы для зимней спячки. Поэтому рекомендую и дачникам, и тем, кто отправляется в лес, внимательно смотреть под ноги, – подчеркнул Павел Ситников.

Об этом пишет Nash Gorod.