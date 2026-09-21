Рыбак утонул в ХМАО - подробности

В субботу, 19 сентября, на одной из рек Ханты-Мансийского района произошла трагедия: под воду ушел местный житель. Мужчину искали спасатели. Тело удалось обнаружить только в ходе поисковой операции.

– Его тело извлекли из воды, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Специалисты выясняют причины гибели мужчины.

С начала купального сезона жертвами воды стали 37 человек, среди погибших есть и дети. Спасатели рекомендуют любителям рыбалки проверять прогноз погоды перед выходом на реку, не перегружать лодки и обязательно использовать спасательные жилеты. Об этом пишет Muksun.fm.