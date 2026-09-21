Срочный розыск: пропавшую в Новокузнецке девочку-подростка ищет полиция

В Новокузнецке пропала 16-летняя Ксения Вяткина. 19 сентября она ушла из дома по улице Тореза и исчезла.

На вид девочке 16–17 лет, она худощавого телосложения, рост около 158 сантиметров. У нее длинные темно-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения подросток была одета в серую кофту, голубые джинсы и черные кроссовки с белой подошвой.

– Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-52-32-32 или 02 (102 с мобильного), – сообщили в полиции Кузбасса.

Напомним, ранее о пропаже девочки сообщили волонтеры ПСО "Лиза Алерт".