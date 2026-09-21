Страшный пожар унес жизни взрослых и ребенка в Иркутской области

Трагедия произошла в ночь на 19 сентября в СНТ "Локомотив" поселка Янталь Усть-Кутского района. Загорелся частный дом. В огне погибли четыре человека: двое мужчин в возрасте 67 и 44 лет, 66-летняя женщина и девятилетний мальчик.

По данному факту Усть-Кутский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело.

– Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, – сообщили в ведомстве.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О случившемся пишет ИА "Сибирские новости".