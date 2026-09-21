Происшествия

Пожар вспыхнул в школе Приморья - эвакуировали десятки детей

В Приморье из-за пожара в школе эвакуировали 86 детей. Спасатели раскрыли детали.

Возгорание произошло в основной общеобразовательной школе в селе Струговка Октябрьского округа Приморского края. Огонь вспыхнул в лаборатории на первом этаже.

– До приезда пожарных из здания было эвакуировано 106 человек, в том числе 86 детей. Пожар оперативно ликвидировали на площади около 15 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

По предварительным данным спасателей, причиной мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Дознаватели МЧС проводят проверку, чтобы установить точные обстоятельства и причину происшествия. Об этом пишет "РосБалт".

Фото: VSE42.Ru
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