Пожар вспыхнул в школе Приморья - эвакуировали десятки детей

Возгорание произошло в основной общеобразовательной школе в селе Струговка Октябрьского округа Приморского края. Огонь вспыхнул в лаборатории на первом этаже.
– До приезда пожарных из здания было эвакуировано 106 человек, в том числе 86 детей. Пожар оперативно ликвидировали на площади около 15 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
По предварительным данным спасателей, причиной мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Дознаватели МЧС проводят проверку, чтобы установить точные обстоятельства и причину происшествия. Об этом пишет "РосБалт".