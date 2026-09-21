Хотел бросить первого ребенка ради нового: кузбассовец просит поблажки в суде

В Мариинский городской суд обратился 38-летний житель Калининградской области. Он требовал уменьшить размер алиментов на несовершеннолетнюю дочь. Сейчас он платит 1/4 доходов, а просил снизить до 1/6. Свои требования объяснял просто: родился второй ребёнок, появились ипотека и кредиты, нужно содержать новую семью.

– Бывшая супруга возражала против удовлетворения требований, – отметили в Мариинском городском суде.

Она рассказала, что отец платит алименты с ноября 2015 года. Но последние четыре года деньги на дочь поступают не в полном объёме. Женщина также представила доказательства дополнительных расходов на образование и здоровье дочери – девочка перешла в 11 класс.

Суд изучил материалы дела и пришёл к выводу: требования удовлетворению не подлежат. По семейному законодательству изменение материального или семейного положения само по себе не является безусловным основанием для снижения алиментов. Право ребёнка на содержание от родителей – приоритет.

Судом установлено, что отец имеет постоянное место работы и стабильный доход. Суд также учёл, что мужчина не предпринимал действий по добровольной уплате алиментов с 2022 года. В итоге образовался значительный долг – около 740 тысяч рублей.

Наличие второго ребёнка и кредитов не освобождает от обязанности содержать первого ребёнка на прежнем уровне. Это не лишает возможности платить. Суд также принял во внимание: до совершеннолетия первой дочери остаётся меньше года.

В результате Мариинский городской суд отказал в удовлетворении иска. Решение вступит в законную силу после срока обжалования.