Травма на работе изменила жизнь кузбассовца – он отсудил более полумиллиона

Новокузнечанин обратился на личный прием к прокурору и попросил помочь взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.

Проверка показала, что в октябре 2025 года мужчина получил травму руки во время выполнения своих рабочих обязанностей. Последствия травмы продолжают беспокоить кузбассовца до сих пор. Ему приходится регулярно обращаться за медицинской помощью, а плохое самочувствие не позволяет вести привычный образ жизни.

В результате несчастного случая работник утратил 30% трудоспособности.

– Указанное произошло по вине работодателя, не обеспечившего безопасность условий труда, – подчеркнули в прокуратуре Кузбасса.

Прокурор обратился в суд с иском к работодателю о взыскании компенсации морального вреда.

В итоге суд удовлетворил требования и обязал предприятие выплатить пострадавшему 600 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что другому новокузнечанину выплатили крупную сумму за перелом бедра на работе.