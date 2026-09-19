Кемеровчанин обокрал работодателя ради ставок на спорт

В мае этого года директор сети супермаркетов обратилась в полицию. Она сообщила, что из сейфа одной из торговых точек в Кемерове пропали около 90 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что деньги украл сотрудник магазина – 26-летний товаровед.

– Следователем установлено, что обвиняемый, имея доступ к хранилищу, похитил деньги торговой точки, часть из которых он потратил на ставки в спортивном тотализаторе, – сообщает полиция Кузбасса.

В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата".

Сейчас уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, как в Кемерове кассирша УК инсценировала ограбление, чтобы скрыть кражу.