Общество

Кемеровский подросток сильно хотел курить: теперь ему грозит 4 года колонии

В Кемерове задержали 17-летнего местного жителя. Он зашёл в табачный магазин под видом покупателя и украл табачную продукцию.

Как сообщает полиция Кузбасса, в отдел полиции "Рудничный" в Кемерове обратилась 22-летняя работница табачного магазина. Она рассказала, что неизвестный похитил с витрины электронные сигареты. Ущерб – около 6 тысяч рублей.

Полицейские вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель.

Выяснилось, что подросток пришёл в магазин под видом покупателя. Он сам открыл стеллаж, взял четыре упаковки электронных сигарет и направился к выходу.

– Продавец попыталась остановить его, но подозреваемый вырвался и скрылся с места преступления, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Против задержанного возбудили уголовное дело за грабёж. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Видео: MAX | Полиция Кузбасса
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