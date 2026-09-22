Авито принял участие в разработке "Урок ИИ" от Сколково

Авито присоединился к проекту весной 2026 года. Эксперты компании участвовали в разработке материалов для начальной школы и провели пилотные занятия в Международной гимназии Сколково и школе "СКОЛКА". К моменту расширения программы её прошли 4 894 ученика и 280 учителей из 47 регионов России. В сентябре "Урок ИИ" дополнили материалами до 9-го класса. Все материалы доступны школам бесплатно.

Эксперты платформы адаптировали технологические кейсы для занятий. На практических примерах ученики разбираются, как ИИ применяется в цифровых продуктах, учатся формулировать задачи для нейросетей, оценивать и проверять их ответы. Цель – дать не только навыки работы с инструментами, но и понимание принципов их работы.

Программа построена по принципу постепенного погружения. В 5–6 классах школьники осваивают ИИ для учёбы, поиска информации, работы с переводчиками и генераторами изображений, а также создают простой сайт или игру. В 7–9 классах изучают генеративные модели, машинное обучение и работу с данными, учатся находить ошибки нейросетей. На всех этапах уделяется внимание ИИ-грамотности и ответственной работе с технологиями.

Отдельный блок посвящён безопасности цифровых платформ: школьники узнают, кто создаёт такие технологии и почему цифровая грамотность – основа защиты в интернете. Они учатся безопасно общаться и делать онлайн-покупки.

– В рамках программы "Урок ИИ" мы хотим показать школьникам, что за привычными цифровыми сервисами стоят конкретные технологии и задачи. Наша задача – дать им базу, которая поможет осознанно применять новые инструменты для решения реальных задач сейчас и в будущем", – Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту в Авито.

При разработке программы "Урок ИИ" Фонд также привлёк экспертизу ведущего китайского университета-партнёра, сотрудничество с которым продолжается и сегодня. В программе объединены элементы российского и китайского подходов к обучению работе с искусственным интеллектом с раннего возраста.