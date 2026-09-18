Кемеровские дороги скоро завалят горами "химии" – о чём речь

Будущей зимой на обработку всех кемеровских улиц и дворов понадобится 31 тысяча тонн веществ, рассказали сайту VSE42.Ru в горадминистрации.

– Общая потребность в материалах на текущее содержание объектов улично-дорожной сети в зимний период составляет 30,98 тыс. тонн, – сказали в мэрии.

Пескосоляную смесь самостоятельно закупают порядные организации поэтапно через аукционы.

Кроме того, для обработки дорог закупается техническая соль (NaCl), а для пешеходных тротуаров – реагент "Бионорд" или аналог.

Напомним, производитель "Бионорда" утверждает, что материал оказывает минимальное негативное воздействие на окружающую среду, его компоненты, работающие при морозах вплоть до –30, превращают снег и лёд в прозрачный рассол. Однако необходимо своевременно убирать обработанные поверхности, чтобы на тротуарах не было каши.

Также мэрия рассказывала, что наряду с "Бионордом" использует "Сибирь" – близкий эквивалент. Применение этих реагентов предусмотрено муниципальными контрактами с 2024 года.