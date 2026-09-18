На опасном производстве в Кемерове Сибирское ведомство выявило 37 нарушений

Сибирское управление Ростехнадзора наведалось на опасный производственный объект IV класса – участок производства продукции бытовой химии ООО "Агросинтез" в Кемерове. Проверка была обязательной, профилактической. И она сразу выявила целый букет проблем – 37 нарушений.

Что именно не так? Во-первых, сведения в государственном реестре опасных производственных объектов оказались неполными. Во-вторых, в технологическом регламенте на производство бытовой химии нет конкретных значений уставок защиты по опасным параметрам. Не указаны границы регламентированных и критических значений. А это, по сути, инструкция по безопасности – без неё работать рискованно.

В-третьих, производственный контроль за состоянием зданий ведётся не в полной мере. В-четвёртых, технические устройства не полностью соответствуют обязательным требованиям. То есть оборудование работает, но не так, как положено.

– Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, – отметили в Сибирском Ростехнадзоре.

Теперь "Агросинтезу" придётся привести всё в порядок – иначе следующая проверка может закончиться куда серьёзнее.