Московские чиновники проверят жилье кузбассовцев

Как сообщает информационный центр СУ СК по Кемеровской области – Кузбассу, в сети Интернет появилась информация о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Партизанской в Ленинске-Кузнецком. Здание 1958 года постройки долгие годы находится в непригодном состоянии: фундамент разрушен, кровля повреждена, инженерные системы неисправны. Из-за этого квартиры затапливает.

По данным ведомства, в 2018 году дом признали аварийным из-за высокой степени физического износа. Но до сих пор благоустроенное жильё гражданам не предоставили.

– В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело, – отметили в Информационном центре СУ СК РФ по Кузбассу.

Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Бэликто Базарову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о работе по реализации права жильцов на благоустроенное жилье. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что не первый аварийный дом в Кузбассе, который привлёк внимание главы СК. Ранее VSE42.RU сообщал, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с домом на улице Строительной в Междуреченске – там разрушаются конструкции, управляющей компании нет. А в Калтане Бастрыкин заинтересовался домом на улице Мира: в подвале – фекалии, в квартирах – плесень, а расселение перенесли на 2027 год.