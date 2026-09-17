Хотят чипировать каждую пчелу: кузбасским пасечникам грозит бюрократический ад

На кузбасских пчёл надвигается бюрократический апокалипсис, на что пожаловался председатель Кемеровского регионального отделения Союза промышленных пчеловодов Алексей Матюшкин, его слова передаёт "РГ". Он заявил, что после ввода системы "Хорриот" пасечники не знают, куда деваться – их чуть ли не заставляют по отдельности "чипировать" пчёл.

– Доходит до смешного: некоторые сотрудники профильных ведомств искренне считают, что пчелосемья – это пчела – "мальчик" и пчела – "девочка"! А ведь в пчелосемье летом количество рабочих пчёл может доходить до 50 тысяч! – сказал Матюшкин.

Он указывает, что 94% мёда производят личные подсобные хозяйства. Далеко не все готовы вправлять мозги полоумным контролёрам, потому многие уходят в серую зону.

Ситуация усугубляется гигантскими сборами за всё подряд: один анализ мёда стоит более 20 тысяч рублей плюс оплата исследования пчёл и визита ветеринара на пасеку. А если хочется продавать, необходимо завести свою торговую точку в систему "Меркурий", заключить договор с ветслужбой и по новой оплатить выезд специалиста. При этом за каждую ошибку грозит штраф.

– Один знакомый наделал ошибок на 400 тысяч и очень сильно задумался, – сказал Алексей Матюшкин.

Он резюмирует, что мелкие хозяйства не выдерживают этот бюрократический ад.

Напомним, редакция VSE42.Ru рассказывала, что отныне в Кузбассе придётся отчитываться перед ветслужбой за каждую съеденную курочку и вылупившегося цыплёнка. Также говорилось, что пчёл по новым правилам маркировать нужно ульями, а не отдельными особями.