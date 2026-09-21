Ушёл на СВО и "простили" миллионы? Что будет с мужем экс-замгубернатора Кузбасса Турбабой

Супруг бывшей замгубернатора Ольги Турбабы Александр отправляется в зону военной операции, подтвердили сайту VSE42.Ru в прокуратуре в ответе на запрос.

– Постановлением Заводского районного суда города Кемерово от 25.08.2026 приостановлено производство по уголовному делу в отношении Турбабы А.С. в связи с заключением с ним контракта о прохождении военной службы в ВС РФ, – сказали в ведомстве.

Ранее назначенный судом домашний арест подлежит отмене при передаче Александра Турбабы Министерству обороны РФ.

Прокуратура подчёркивает, что по окончанию действия контракта уголовное дело в отношении Турбабы будет возобновлено и рассмотрено в общем порядке.

Что касается прочих фигурантов, в их отношении расследование продолжается. А вопрос о взыскании компенсации будет решаться для каждого отдельно.

Напомним, заместителя директора по коммерческим вопросам "Кемеровского ДСК" Александра Турбабу и коллегу Павла Старикова арестовали в мае прошлого года. По версии следствия, не позднее марта 2023 года они вместе с другими лицами объединились в ОПГ для хищения денег из бюджета Кемеровского округа в пользу ООО "БИОСФЕРА" и ООО "Сибирь-Т". Ранее по связанному с этим делу осудили бывшую главу Кемеровского округа Марину Коляденко за махинации с ущербом на 290 млн рублей.

А в сентябре этого года стало известно, что Александр Турбаба собрался на СВО.