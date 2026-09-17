Если в квартиру попала летучая мышь, не нужно пытаться самостоятельно выставить её наружу, сообщил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. Как отметил эксперт, обычно это случается, когда животное дезориентируется в условиях города.

– Бывают ситуации, когда летучая мышь случайно залетает в дом, теряя ориентацию в городе. Кстати, в последнее время такие случаи происходят действительно чаще. Версии разные: от увеличения популяции до зашумленности мегаполисов. Поэтому они могут залететь в открытое окно. Как правило, летучие мыши быстро покидают помещение, так что не надо пытаться их ловить. Просто откройте широко окно, через секунду животное вылетит обратно, – посоветовал врач.

Шеляков добавил, что летучие мыши относятся к теплокровным видам и способны быть переносчиками особо опасных заболеваний, включая бешенство. Инфицированная особь перестаёт проявлять привычную осторожность рядом с человеком. По этой причине её поимку разумнее поручить специальным службам, а не заниматься этим самостоятельно.

Ветеринар уточнил, что при заражении бешенством повадки животного становятся другими. В частности, больная летучая мышь может вести себя непривычно дружелюбно. Эксперт также напомнил: осенью эти животные нередко подыскивают тёплые укрытия для зимовки, из-за чего весной их порой обнаруживают спящими на балконах.

В начале осени летучие мыши всё чаще появляются в квартирах россиян. Ночных владык уже заметили в нескольких квартирах подмосковных городов. Также угроза летучих мышей надвигается и на кузбассовцев.