В беседе с изданием "Абзац" врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал, что сильное ограничение калорийности в сочетании с тяжёлыми тренировками может дать противоположный результат и обернуться прибавкой в весе. По словам медика, подобная стратегия становится стрессом для организма и способствует быстрому возвращению потерянных килограммов.

Эксперт подчеркнул, что соблюдать жёсткие ограничения люди, как правило, способны не дольше двух-трёх месяцев. Когда диета заканчивается, запускается механизм суперкомпенсации, из-за которого организм начинает усиленно накапливать жир.

– Жесткий дефицит калорий, вплоть до голодания, и высокий уровень физической активности могут навредить организму. Для него это стресс, который он запоминает. Обычно человек выдерживает такой режим два-три месяца, а потом все бросает и начинает питаться как раньше. В этот момент происходит отскок веса: человек сбрасывает 5 килограммов, а набирает 10 килограммов, – пояснил Калинчев.

Медик также уточнил, что короткие этапы строгого рациона и усиленных занятий не могут заменить стабильный образ жизни. По его мнению, удерживать вес помогают прежде всего регулярное питание и посильная активность каждый день.