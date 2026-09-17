"Не портите жизнь малышу": как необычные имена влияют на судьбу ребенка

Необычные имена могут отражаться на характере ребенка. Об этом нумеролог и эксперт в сфере магии Евгения Белова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Специалист считает, что при выборе имени родителям не стоит ориентироваться исключительно на моду. Особенно это касается редких и необычных вариантов, которые могут сильно выделять ребенка среди сверстников.

– Имя – это звуковая волна, которую мы слышим постоянно. Она как бы встраивается в биополе и влияет на него. Чем вычурнее имя, тем больший негатив оно приносит энергетике <…> Лично я рекомендую не портить жизнь малышу, не следовать сиюминутной моде и подбирать те имена, которые наиболее подходят нашему культурному коду, – заявила Евгения Белова.

По мнению нумеролога, хорошим вариантом может стать имя, которое уже использовалось в семье. В прошлом детей нередко называли в честь дедушек, бабушек и других родственников. Считалось, что вместе с именем ребенок получает определенные качества и связь с родом.

А вот давать малышу имя известного актера, певца или спортсмена специалист считает менее предпочтительным.

– Если имя дается в честь человека, о жизни которого мы не имеем полного представления, мы даже не можем угадать, какой именно узел судьбы передастся маленькому тезке, – отметила нумеролог.

В качестве альтернативы редким иностранным именам специалист советует рассматривать славянские или привычные современные варианты. При этом имя, по ее мнению, не обязательно должно быть самым популярным – главное, чтобы оно подходило семье и не было чрезмерно необычным.