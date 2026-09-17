Платили 150 долларов в день: новосибирец попал в СИЗО из-за "работы мечты"

35-летний житель Новосибирска решил, что нашел идеальную работу. Однако через пять дней он оказался в СИЗО. Свою историю мужчина рассказал КП-Новосибирск.

Вакансию новосибирец нашел в чате Telegram. По его словам, объявление было помечено как "легальная работа". Наниматель объяснил ему, что компания занимается продажей БАДов и лекарств, а для работы необходимо снять офис на свое имя и установить там SIM-бокс.

Мужчина утверждает, что не увидел в предложении ничего подозрительного. Офис он действительно арендовал, после чего получил оборудование и начал работать.

– Я и арендовал спокойно, зная, что все легально. По идее, когда продажа БАДов идет, там же нужно звонить одному, другому, третьему… Так что все логично. Я сидел в офисе и не боялся ничего, – рассказал он.

SIM-бокс позволяет одновременно использовать большое количество SIM-карт. Звонок поступает на устройство через интернет, а затем направляется адресату уже с обычного мобильного номера. Такая схема может использоваться для подмены номера – например, когда звонящий находится далеко от абонента, но на экране телефона отображается номер с местным кодом.

За работу мужчина ежедневно получал 150 долларов, которые переводили на криптокошелек. В пересчете на рубли это составляло около 13 тысяч рублей за смену.

Однако проработать долго не получилось. Через пять дней после трудоустройства новосибирца задержали силовики. Семье он успел сообщить только, что нашел работу и все идет хорошо.

Теперь его обвиняют по части 3 статьи 274.3 УК РФ – незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика. Максимальное наказание – до шести лет лишения свободы.