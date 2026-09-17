Кузбасские многодетные семьи остались без выплат к школе

Жительница Кузбасса рассказала, что многодетным семьям до сих пор не перечислили компенсацию на приобретение школьной формы. Свое недовольство родители выразили в социальных сетях губернатора Ильи Середюка.

– Когда будет финансирование на выплату "компенсация школьной формы многодетным"? Настолько всё плохо в Кузбассе, что даже выплачивать не начинали? Во всех областях уже выплатили. А нам ничего не говорят, кроме как "ждите до 30.11", – пишут кузбассовцы.

По словам родителей, стандартные формулировки о сроках до 30 ноября или декабря они уже запомнили. Однако ключевой вопрос по-прежнему остаётся открытым: выделялись ли средства на эти выплаты вообще?

Горожанка также подчеркнула, что задавала этот вопрос во время предыдущего прямого эфира, однако ответа так и не дождалась.

Но кузбассовцев беспокоят не только выплаты. Ранее VSE42.RU рассказывал, что в Шерегеше затянулся капремонт школы. А в Кемерове жители интересовались судьбой школы №92 и получили неутешительный ответ мэрии.